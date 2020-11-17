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جدة - عمرو شويل موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا

ينطلق موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، على ملعب كيجيه ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا

موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا حيث تبث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 7 لنقل مباراة مصر وتوجو.

أعتلى منتخب جزر القمر، صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فى التصفيات المؤهلة، لنهائيات أمم أفريقيا 2021، التى سوف تستضيفها الكاميرون، فى شتاء عام 2022، بعد فوزه الثمين، الذى حققه مساء اليوم الأحد، على ضيفه منتخب كينيا، بنتيجة 2 - 1، فى الجولة الرابعة من التصفيات.

موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا وتصدر منتخب جزر القمر، المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ويحل منتخبنا الوطنى، ضيفا على نظيره منتخب توجو، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة.

موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا موعد مباراة توجو ضد مصر في تصفيات كاس امم افريقيا وسيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول، حيث كان منتخب جزر القمر، البادئ بالتسجيل عن طريق الفردو بن محمد، في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وأدرك منتخب كينيا، التعادل، فى الدقيقة 36، عن طريق اللاعب مسعود جمعة.

وفى الشوط الثانى، سجل فايز ماتيور، هدف منتخب جزر القمر الثانى، في الدقيقة 49، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس منتخب كينيا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة، التى جمعت المنتخبين، يوم الأربعاء الماضي، قد انتهت بنتيجة التعادل 1 – 1.