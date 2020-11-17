شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحدود على بابل في كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

بات فريق الحدود أول فريق عراقي يصل إلى دور الـ 16 ضمن بطولة كأس العراق بعد فوزه الصعب على بابل، جاء تأهل الحدود بعد تغلبه على مضيفه بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف واحد بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تقدم فريق بابل بهدف سجله اللاعب محمد علي في الدقيقة 70، لكن لاعب الحدود محمد عباس، أدرك التعادل في الدقيقة 85 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المباراة، حيث أضاع لاعبو بابل أربع ركلات ترجيحية بعد التألق الكبير لحارس الحدود حيدر محمد وتصديه لركلتين، فيما أهدر لاعبو الحدود ثلاث ركلات. في حين نجح لاعبا الحدود رضا الله نصر والنيجيري جوزيف نثاليان في التسجيل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لاعب الحدود فاضل مقداد لحصوله على إنذارين.



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