شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا يعاني الصداع بسبب ضربات الرأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : ضمياء فالح

عبر الظهير البرازيلي تياجو سيلفا المنتقل لتشيلسي في الصيف عن معاناته صداعاً فظيعاً في تجربته الإنجليزية وقال :« بعد مباراتين في الدوري عانيت صداعاً رهيباً بسبب كثرة تخليصي للكرات الهوائية وسرعة إيقاع اللعب». ومرت تصريحات البرازيلي مرور الكرام على وسائل الإعلام في البداية لكن الصحافة البريطانية سلطت الضوء مجدداً على مسألة تأثر اللاعبين بالتسديدات الرأسية وكتبت :« لاعب محترف بسن الـ36 ولعب 660 مباراة مع الفرق و92 مباراة دولية ويعاني صداعاً رهيباً بعد 8 مباريات بالبرمييرليج؟ إنه يدق ناقوس الخطر».

وطالبت الصحافة بمنع أو على الأقل التقليل من التسديدات الهوائية في التمرينات والمباريات لأن حبة الأسبيرين ليست سوى حل مؤقت قبل إصابة اللاعبين بالخرف عقب اعتزالهم. ودافعت الجبهة المقابلة وقال أحدهم :«جدتي تعاني الزهايمر ولم تركل الكرة برأسها في حياتها» .

كرات اليوم مثل البالون خفيفة ، قبل سنوات كانت مثل الحجارة. ورد الطبيب ويلي ستيورات على ذلك بالقول : «البحوث أثبتت إصابة السيدات بنسبة أكبر من الرجال بالخرف لكن هذا يعود لفقدانهن الخلايا العصبية بوتيرة أسرع من الرجال لأنهن يعمرن أكثر. أما الحديث عن الكرات الجلدية الثقيلة في الماضي وخفة الكرة حالياً، فالقضية لا تتعلق بوزن الكرة فقط، بل بسرعة ارتطامها بالرأس. كرة اليوم تطير في الهواء بسرعة أكبر لأنها خفيفة الوزن لذلك قد تسبب أذى للاعبي 2020 أكثر من لاعبي 1970».

ونصح الطبيب أيضاً بعدم مزاولة الملاكمة لأن اللكمات على الرأس خطيرة حتى مع ارتداء الخوذة، بيد أن منع التسديدات بالرأس لا يبدو منطقياً لنجوم المستديرة حالياً فالجميع يعتقد أن المخاطر التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم الأمريكية على سبيل المثال أكبر من لاعبي الكرة فضلاً عن إغراء الحصول على الملايين في العشرينيات من العمر .