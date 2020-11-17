تقارير صحفية تكشف مدة غياب محمد صلاح عن المشاركة مع ليفربول بعد إصابته بكورونا

كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق قرر خروج محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق من حساباته خلال مباراة ليستر سيتى المحدد لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة للدورى الإنجليزى الممتاز.

غادر الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مقر الفندق الذى يتواجد به لإقامة العزل الطبى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إن محمد صلاح لن يتمكن من اللعب ضد ليستر سيتى بغض النظر عما إذا كان سيخضع لاختبار فيروس كورونا السلبى قبل ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يعزل نفسه حاليًا فى مصر بعد اختبار إيجابى لفيروس كورونا أثناء أداء واجبه الدولى، وسيخضع لاختبار آخر يوم الخميس على أمل أن يحصل على نتيجة سلبية والإذن بالعودة إلى ليفربول.

وشددت الصحيفة على أن محمد صلاح سيتم منعه من لعب أي دور ضد ليستر بغض النظر عما إذا كان قد أرجع اختبارًا إيجابيًا أم سلبيًا، خاصة أن بروتوكولات الدورى الإنجليزى الممتاز تعنى أنه لا يمكنه اللعب حتى لو كانت نتيجة اختباره سلبية يوم الخميس.

ويحتل ليفربول وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر، كما يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا