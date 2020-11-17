حوار ساخر بين الثنائي.. ماذا قال معلول وساسي عن نهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الثنائي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي لاعبي الأهلي والزمالك عن مباراة نهائي "القرن" بين الفريقين في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة "بي ان سبورتس"، قال ساسي: "معلول محبوب جدًا في مصر، لمست حب الجماهير له عند قدومي إلى مصر".

وأضاف: "الحمد لله، نجحت في صناعة اسم كبير لي في مصر، ونلت حب الجماهير".

وتابع: "سعيد بمردود اللاعبين التونسيين في مصر، نسعى لأن نكون سفراء في أي بلد ننضم لها".

وواصل: "مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال كانت صعبة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، حاولت التواجد رفقة الفريق في المغرب لكن الجميع على علم بما حدث (أصيب بفيروس كورونا)، الحمد لله قدمت مباراة جيدة في العودة وسجلت هدفًا".

وعن مباراة النهائي ضد الأهلي، قال ساسي: "مباراة ستكون صعبة، نتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا".

وأردف: "هذا أول نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لي، وللزمالك بعد مدة طويلة منذ عام 2002".

على الجانب الآخر، تحدث معلول عن علاقته بساسي ومباراة النهائي، وقال: "نلت حب الجماهير في مصر، كما لاحظت حب جماهير الزمالك لساسي، فهو لاعب جيد وعلى خلق".

وأضاف التونسي: "كنت سئ الحظ بعدم التواجد رفقة الأهلي في آخر نهائيين بسبب الإصابة، ولكن (الثالثة ثابتة)".

وتابع لاعب الأهلي: "ديربي الأهلي والزمالك سيكون بمثابة ديربي بيني وبين ساسي أيضًا ولكن في كرة القدم فقط".

وأكمل: "أتمنى أن نتوج باللقب، وأن يقدم الفريق مردود جيد، استحقينا اللقب في أكثر من مرة سابقة".

وفي حوار ساخر بينه وبين ساسي، قال الأخير: "المهم أن يحصل على اللقب أحد لاعبي تونس، وإن شاء الله يكون الفوز لنا"، ليرد معلول قائلًا: "ماتزعلش إن شاء الله الفوز 90 % لنا و10 % لكم".