الإسماعيلي: نتفاوض لضم ناصر منسي.. ولن نعقد صفقات "استعراضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء وحيد، المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، دخول ناديه في مفاوضات مع ناصر منسي، لاعب بيراميدز، للحصول على خدماته لاستكمال ملف تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وقال وحيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن ناصر منسي ضمن عدد من اللاعبين دخلت إدارة الإسماعيلي في مفاوضات للحصول على خدماتهم لكن حتى الآن الصفقة لم تحسم.

وأضاف:" بالفعل نتفاوض مع أكثر من لاعب ومن بينهم منسي، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة، وفي انتظار حسمها قبل الإعلان عنها بشكل رسمي".

وأوضح، أن جمهور الإسماعيلي متابع جيد لكرة القدم ويرشح العديد من اللاعبين لاستقدامهم للفريق، كما يدخل بعضهم في مفاوضات مع بعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن اهتمام جمهور الإسماعيلي بتعاقد الإدارة مع لاعبين مميزين للفريق، يضع دائما مجلس الإدارة تحت ضغط لكن رغم ذلك لن يتم التعاقد مع صفقات استعراضية.

وأتم وحيد تصريحاته:" الإسماعيلي وقع في هذا الفخ الموسم الماضي وهو التعاقد مع بعض اللاعبين غير الجيدين ولم يكن بحاجة لخدماتهم، وحاليا يتم التنسيق مع الجهاز الفني للتعاقد فقط مع المراكز التي يحتاجها الفريق، ونتمنى من الجمهور الهدوء والوقوف خلف الفريق".

ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن وهم أحمد مصطفى من جينت البلجيكي، الظهير الجزائري رضوان شريفي بعد نهاية عقده مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وآري بابل جناح منتخب أنجولا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، و إبراهيم عبد القوي قادمًا من سموحة.