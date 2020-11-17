مصدر في السكة الحديد لمصراوي: تواصلنا مع الحضري للحصول على خدماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر مسؤول داخل نادي السكة الحديد، عن دخول النادي الذي يلعب بدوري القسم الثاني في مفاوضات مع الحارس المعتزل عصام الحضري.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي السكة الحديد دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الحضري.

وأضاف، أن الساعات الماضية شهدت تواصل إدارة نادي السكة الحديد مع حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أجل الحصول على توقيعه.

وأوضح، أن نادي السكة الحديد الذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق وعلى رأس أولوياته دعم مركز حراسة المرمى، دخل الحضري في دائرة اهتمامه بعدما كان قد صعد خلال هذا الموسم لمنافسات دوري القسم الثاني.

وقبل ساعات، كشف محمد دياب، العضو المنتدب لنادي "إف سي زد"، أسباب توقف مفاوضات التعاقد مع عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر من أجل العودة لممارسة كرة القدم مجددا رغم إعلان اعتزاله مؤخرا.

وقال دياب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "اجتمعنا مع عصام الحضري في جلسة بالنادي بعد تفقده للمنشآت والملعب، وكانت هناك احترافية كبيرة وكانت الجلسة فنية بحتة".

وأتم: "اتفقنا على عدم إتمام التعاقد بسبب ضيف الوقت لأنه ليس كافيا لتفعيل ذلك الارتباط لهذا الموسم، كانت المناقشة فنية وتحدث الطرفان عن كرة القدم فقط، ولم تحدث أي خلافات مالية ".