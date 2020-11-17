تقارير تكشف موعد عودة صلاح إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قد يعود إلى إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وتعرض "مو" للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة مصر ضد توجو بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، إيجابية العينة الخاصة بصلاح، بينما جاءت جميع عينات باقي لاعبي المنتخب الوطني سلبية.

ويخضع صلاح حاليًا للعزل الصحي، مع التأكيد على عدم ظهور أية أعراض على لاعب ليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن صلاح سيجري مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وإذا جاءت النتيجة "سلبية" فإن البالغ من العمر 28 عامًا قد يعود إلى إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيخضع للعزل الذاتي مرة أخرى عند عودته إلى إنجلترا لمدة 10 أيام وفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في المملكة المتحدة، وقد تزيد المدة إذا ظهرت عليه أعراض.

وأكدت "ليفربول إيكو" أن صلاح سيكون خارج حسابات يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي في مباراة الريدز المقبلة ضد ليستر سيتي والمقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تزايد الشكوك حول احتمالية مشاركته ضد أتالانتا (25 نوفمبر) بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.