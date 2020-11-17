الأهلي يسابق الزمن لتجهيز محمد هاني قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

دخل مسئولو النادى الأهلى فى سباق مع الزمن لتجهيز محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأحمر لخوض لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويخضع هانى لفحص طبى اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى إصابته التى تعرض لها فى مباراة توجو يوم السبتالماضى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية وخاصة أن اللاعب غادر المعسكر ولم يلحق بلقاء الجولة الرابعة المقرر اليوم الثلاثاء ضد توجو.
وأثبتت الأشعة إصابة هانى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة ، وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الإصابة التى تعرض لها هانى قد لا تحرمه من خوض لقاء نهائى القرن ضد الزمالك وستستغرق بشكل مبدئى أسبوعاً.
وأضاف: « فرص لحاق هانى بلقاء الزمالك قائمة ونتمنى تجهيزه للحاق بأفضل صورة للمباراة ونتمنى أن تنتهى فترة التوقف الدولى بدون إصابات جديدة خاصة فى ظل الارتباط بمباراة مرتقبة ضد الزمالك».
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