منافسة عربية تهدد أبوريدة فى انتخابات الفيفا

شهدت الساعات الأخيرة تغيرات كثيرة فى خارطة انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» 2021، فى ظل تراجع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، عن خوض الانتخابات الرئاسية للاتحاد القارى هذه المرة.

أعلن هانى أبوريدة ترشحه على مقعد المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقي، بعدما أعلن نيته فى خوض الانتخابات الرئاسية للكاف.

منصب هانى أبوريدة بالاتحاد الدولى والأفريقي أصبح على المحك، خصوصًا بعد إعلان فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين، ترشحه على المنصب نفسه، فضلًا عن ترشح خير الدين

زطشى، رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم فى مارس 2021 بمدينة الرباط فى المغرب، وتمتلك القارة الأفريقية 7 مقاعد فى المكتب التنفيذى للفيفا.

تكمن أزمة أبوريدة أو مقعد مصر فى الفيفا فى المنافسة الشرسة بينه وبين الثنائى فوزى لقجع وخير الدين زطشي، الذى لديه علاقة طيبة للغاية مع جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، فضلًا عن مساندة التونسى طارق بوشماوى، عضو المكتب التنفيذى

للاتحاد الأفريقى لممثل المغرب لقجع، بعد رفض الاتحاد التونسى منحه بطاقة الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

ما يزيد الأمور صعوبة، هو ترشح الموريتانى، أحمد ولد يحيى للانتخابات الرئاسية، حيث إنه فى حال نجاحه برئاسة كاف فإنه سيكون عضو مكتب تنفيذى بالتبعية فى الفيفا، فى ظل امتلاكه بعض العلاقات القوية باتحادات القارة السمراء.

ولأول مرة منذ سنوات يكون مقعد مصر فى الاتحاد الدولى والأفريقى مهددًا، حيث إن هانى أبوريدة عضو مكتب تنفيذى بالكاف منذ عام 2004، بالإضافة إلى عضويته بالمجلس الأعلى للفيفا منذ 2009.

وشهد سباق انتخابات «كاف» ترشح كل من: أحمد أحمد من مدغشقر، وجاك أنوما من كوت ديفوار، وأحمد ولد يحيى من موريتيانيا ومن جنوب أفريقى باتريس موتسيبى.