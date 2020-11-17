مران صباحي قوي للاعبي سيراميكا كليوباترا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا صباحيا قويا، على ملعب فندق إقامة الفريق داخل معسكره المغلق بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وتجمع اللاعبون في أرض الملعب في

تمام الخامسة والنصف بعد صلاة الفجر ، وبدأ التدريب بعمليات الإحماء والتسخين، ثم فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، بينما واصل لاعب الوسط محمد عادل تدريباته التأهيلية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.وخاض حراس المرمى مرانا خاصا تحت إشراف مدربهم مصطفى عفيفي، وخصص هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مجموعة من الحصص التدريبية الخاصة، شملت على بعض الجمل، التي تساعده على تطبيق خطته وفكره في المباريات.