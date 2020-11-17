خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا صباحيا قويا، على ملعب فندق إقامة الفريق داخل معسكره المغلق بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.
وتجمع اللاعبون في أرض الملعب في
وخاض حراس المرمى مرانا خاصا تحت إشراف مدربهم مصطفى عفيفي، وخصص هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مجموعة من الحصص التدريبية الخاصة، شملت على بعض الجمل، التي تساعده على تطبيق خطته وفكره في المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر مران صباحي قوي للاعبي سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.