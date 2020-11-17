إصابتان جديدتان بكورونا في منتخب العراق

اعلن منتخب العراق عن اصابتين جديتين بفيروس كورنا بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة حارس مرمى المنتخب جلال حسن والمدرب المساعد السلوفيني أليش بالفيروس. كان المنتخب العراقي قد اعلن في وقت سابق عن اصابة 2 من لاعبيه وهما أحمد إبراهيم ومحمد رضا ليصل عدد الاصابات إلى 4 حالات . من لاعبيه وهما أحمد إبراهيم ومحمد رضا ليصل عدد الاصابات إلى 4 حالات . واكد المدير الاداري للمنتخب العراقي أنه تم نقل المصابين لفندق الحجر الصحي في مدينة دبي مقر معسكر منتخب العراق الذي يستعد لمواجهة أوزباكستان وديا مساء اليوم ، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الاسيوية وكأس العالم . في مدينة دبي مقر معسكر منتخب العراق الذي يستعد لمواجهة أوزباكستان وديا مساء اليوم ، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الاسيوية وكأس العالم . وكان منتخب العراق قد تعادل مع منتخب الأردن سلبيا بدون أهداف في الودية الأولى التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي .

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