مشاهدة مباراة مصر وتوجو بث مباشر اليوم تصفيات أمم أفريقيا

يتجدد الصراع بين منتخب مصر وتوجو مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الإياب من الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2022، والتي ستجري على ملعب كيغيه في توجو.

وسيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة مصر وتوجو بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق أحمد الطيب، كما

تتابعون على موقعنا البث مباشر مباراة مصر وتوجو في لقاء الإياب من تصفيات أمم أفريقيا عبر اضافة بث خاص قبل بداية اللقاء بقليل، والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 عند الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر، 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

مبارا مصر وتوجو بث مباشر

يحتل منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط،

فبعد خوضها لثلاث مباريات، فازت في مباراة واحدة وتعادل مرتين، وظل الفريق دون هزيمة، وقد انتعشت آمال المنتخب المصري بقوة في في حجز تذكرة العبور إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، بعد فوزه 1-0 على أرضه ضد توجو في المباراة العكسية بفضل هدف محمود حمدي.

أمام منتخب توجو الذي يتواجد في ذيل المجموعة بنقطة واحدة فقط، لعب ثلاث مباريات، وتعادل مرة وخسر مرتين ولم يحقق أي فوز بعد، وكان آخرها عندما خسر بهدف نظيف من مصر التي أقيمت قبل أيام على استاد القاهرة الدولي، كما يبدو أن

موقف توجو معقد، وستكون هذه بالفعل لعبة الفرصة الأخيرة لأن التعادل لن يكون كافياً بالنسبة لهم، والخسارة تعنى خروجهم من مرحلة التصفيات.

ويترأس منتخب جزر القمر الذي فاز 2-1 على ضيفه كينيا يوم الاحد الماضي، المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مصر، وهما المنتخبان الأقرب لحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، لأنه في حال فوز الفراعنة سوف تتأهل جزر القمر رسمياً، لأن صاحب المركز الاول والثاني في المجموعة سوف يتقدم بفارق خمس نقاط عن المركز الثالث في الترتيب، وبالتالي سوف تخرج كينيا التي تأتي ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، و توجو بنقطة واحد من المنافسة.