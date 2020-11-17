اليوم .. المنتخب الأولمبي في مواجهة مرتقبة أمام البرازيل ودياً

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب ، نظيره البرازيل ودياً في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في آخر مباريات الدورة الودية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر ، ضمن الاستعدادات لخوضمنافسات أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها العام المقبل.
ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب، الزي الأساسي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود في ودية البرازيل ، بينما يظهر منتخب السامبا بزيه التقليدي بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.
كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، قد أعلنت عن طاقم حكام لقاء المنتخب الاولمبي والبرازيل الودي كالتالي:
أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال ويوسف البساطي مساعدين، محمد معروف حكم رابع، محمد الصباحي حكم فيديو، محمد وفا مساعد حكم فيديو.
كان المنتخب الاولمبي قد واجه نظيره كوريا الجنوبية ، يوم الخميس الماضي وديًا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
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