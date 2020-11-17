اتحاد الكرة: ليفربول لم يعترض على سفر محمد صلاح إلى الجونة

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن عودة اللاعب للتدريبات بعد مرور ١٠ أيام فقط من اكتشاف الإصابة إذا تأكد سلبية العينة، مؤكدًا عدم اعتراض ليفربول على سفر صلاح إلى الجونة فى ظل تواصلهم الدائم للاطمئنان على صحة اللاعب،

ولكن من دون التدخل فى طريقة التشخيص أو العلاج.لجأ اتحاد الكرة إلى نقل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى المصاب بفيروس كورونا المستجد، لاستكمال علاجه بعيدًا عن مطاردات الجماهير له.

من جهة أخرى، طالب اتحاد الكرة، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) بضرورة تحقيق «العدالة التحكيمية»، موجهًا شكره للاتحاد القارى على مجهوداته للارتقاء بالمسابقات الأفريقية.

وأشار الاتحاد فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الاتحاد الأفريقى لصالح المنظومة.