منتخب السعودية يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه

اعلن المنتخب السعودي لكرة القدم عن ظهور أول إصابة بفيروس كورنا بين صفوفه بعد ما اثبتت الفحوصات إيجابية لاعب المنتخب السعودي ولاعب نادي النصرأيمن يحيى. ومن المقرر لأ يخضع يخضع اللاعب للعزل الصحي وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة. إصابة أيمن يحيى بالفيروس هي الأولى في معسكر المنتخب السعودي بعد الاشتباه بإصابة عبدالله مادو والذي أثبتت المسحة الثانية سلامته. عبدالله مادو والذي أثبتت المسحة الثانية سلامته. ويواجه منتخب السعودية نظيره منتخب جامايكا في الودية التانية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الذي يستعد فيه للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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