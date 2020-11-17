شكرا لقرائتكم خبر عن النصراويون يحتفلون بتسمية «ملعب الجامعة» الجديد.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور عدد من المسؤولين من منسوبي جامعة الملك سعود وشركة الوسائل السعودية ، ونادي ⁧‫النصر⁩ سيتم بشكل رسمي الإعلان اليوم الثلاثاء الساعة 4:00 عصراً، عن عقد الشراكة بين شركة الوسائل السعودية ونادي النصر، الذي سيخوض النصر بموجبه جميع مبارياته الرسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية على ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات قادمة. ووجه المركز الإعلامي بنادي النصر الدعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لحضور حفل التدشين، إذ سيقتصر الدخول على عدد شخصين لكل وسيلة إعلامية (محرر أو مراسل ومصور) بسبب جائحة كورونا. ومن المنتظر أن يتم إعلان الاسم الجديد لملعب جامعة الملك سعود بعد الشراكة بين شركة الوسائل السعودية ونادي النصر، إضافة إلى تحديد موعد أول مباراة يخوضها النصر على ملعب الجامعة، التي من المتوقع أن تكون مباراة النصر والاتفاق في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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