شكرا لقرائتكم عمرو السولية يشارك في مران الاهلي اليوم بعد خروجه من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في مران الفريق عصر اليوم ،الثلاثاء، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر مؤخراً وغيابه عن مباراة توجو اليوم بتصفيات أمم أفريقيا للإيقاف ، وتواصل السولية مع جهاز الأهلي الساعات الماضية وتم الإتفاق على حضوره مران الفريق اليوم بملعب التتش في إطار إستعدادات المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

وشارك عمرو السولية في مباراة مصر وتوجو السبت الماضي بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022 ) والتى إنتهت بفوز مصر بهدف نظيف لكنه حصل على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة اليوم بين المنتخبين المصري والتوجولي كونها البطاقة الثانية.

وتلعب مصر مع توجو في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقفيت القاهرة على إستاد كيغيه في العاصمة التوجولية لومي في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

وحصل فريق الاهلي على راحة أمس ويستأنف المران اليوم في إطار الإستعداد لنهائي أفريقيا المرتقب.