شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 29 نوفمبر موعدا لعمومية اعتماد اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.
وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالي، بشكل رسمي وفقًا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالي.
ويوجه اتحاد الكرة الدعوة بداية من اليوم إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة.
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسي مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.
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