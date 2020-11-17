شكرا لقرائتكم ثلاثى مصر بإنجلترا يخطف الأضواء.. صلاح والننى كورونا.. وطائرة خاصة لتريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف ثلاثي منتخب مصر المحترف بإنجلترا الأضواء خلال الساعات الماضية بسبب الأحاديث المُستمرة عن الثلاثي محمد صلاح (ليفربول) ومحمد النني (الإرسنال) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) طوال الأيام الماضية وخلال تواجد اللاعبين الثلاثة في معسكر المنتخب الوطني الحالي.

منتخب مصر فاز على توجو بهدف نظيف السبت الماضي بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022 ) ،وسيلعب الفريق القومي أمام توجو مرة ثانية في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على إستاد كيغيه في العاصمة التوجولية لومي في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

حسام البدري إستدعي ثلاثي مصر المحترف في إنجلترا كونه من أهم القوة الضاربة للفراعنة خاصة وأن الثلاثي يعيش فترات رائعة من التألق الكروي بالدوري الإنجليزي الأقوى في العالم فالنجم لكبير محمد صلاح يواصل أهدافه وأرقامه القياسية مع الريدز كما توهّج النني فجأة وبات أحد الأعمدة الاساسية في كتيبة المدفعجية بقيادة أرتيتا فيما يُعد تريزيجيه أحد نجوم أستون فيلا الفترة الأخيرة.

محمد صلاح خطف الأضواء في البداية بعد إصابته الجمعة الماضية بفيروس كورونا وهو ما تسبب في غيابه عن لقاء مصر وتوجو السبت الماضي ونالت إصابة "مو" إهتمام الصحف العالمية لأنه غاب عن مباراة مصر الأولى أمام توجو السبت وسيغيب عن الثانية اليوم كما سيغيب عن بعض مباريات الليفر في الدوري الإنجليزي .

منذ ساعات طالت لعنة كوورنا محمد النني بعدما كشفت المسحة التى خضع لها الأحد الماضي إصابته بالفيروس اللعين ليغيب عن لقاء اليوم أمام توجو ويخطف اللاعب إهتمام الكثيرون داخل مصر وخارجها.

أما تريزيجيه فقد نال أهتمام البعض هو الأخر بعدما أعلن نادي أستون فيلا إرسال طائرة خاصة تنقل اللاعب من توجو إلى إنجلترا عقب إنتهاء مباراة منتخب مصر اليوم بسبب حاجة فريقه له.