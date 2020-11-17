شكرا لقرائتكم شوبير للحضري: الحمدلله إن مفاوضات "زد" فشلت وحافظ على تاريخك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن إمكانية عودة عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، إلى الملاعب مرة أخرى بعد وجود مفاوضات مع نادى "زد"، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير": يومين كدة ولقينا دوشة وهيصة ان عصام الحضري رايح "زد"، الحضري بالتحديد حصل على 3 بطولات أمم أفريقيا وفى كل مرة كان أفضل حارس مرمى، ومواليد يناير 73، يعني بقى عنده 47 سنة، الحضرى لعب مع المنتخب 153 مباراة، وأكبر لاعب شارك فى كأس العالم، ولعب للكثير من الأندية واختتم مع فريق النجوم.

أضاف: حصل على ألقاب عديدة مع الأهلى، ماذا كان سيعود على الحضرى بالفائدة لو لعب لنادى "زد"، أخر تجربة للحضري كان مع النجوم وقلت له عشان خاطرى ما تلعبش، عشان ما يهينش تاريخه .

واصل: التاريخ ما ينفعش يبوظ، عشان اسم عصام وتاريخه مينفعش، الحضرى اللى تألق أمام عمالقة أفريقيا والعالم لم يلعب إلا 3 مباريات فقط فى النجوم، هذا لا يصح، الحضري كان مرشح مدرب حراس المنتخب ولديه 38 لقب.

واختتم: الأفضل أن المفاوضات فشلت وحمدلله على سلامتك يا حضرى.

ويواصل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، تصريحاته المثيرة عن العودة من جديد للملاعب، أو الاعتزال بشكل نهائى، حيث أكد إنه يدرس عروض للعودة للملاعب من جديد، قائلاً "أدرس عرض للعودة للملاعب من جميع الاتجاهات وجاهز للعب لأى نادى يضيف لتاريخى ومشوارى وأن أكون إضافة للمكان اللى ألعب ليه وبدنيا وفنيا جاهز ومحافظ على لياقتى".

وكشف السد العالى، أنه غير قلق على مركز حراسة مرمى منتخب مصر بوجود الثلاثى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش"، أضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 1": "محمد الشناوى لم يتعرض للاختبار في مباراة توجو، وهو في فورمة تؤهله للتصدى لأى كرة أو فرصة سيتعرض لها".

وتابع الحضرى: "مش قلقان على حراسة مرمى منتخب مصر والمركز ينحصر بين محمد الشناوى ومحمد أبو جبل، ولو هضيف ثالث لهم هيكون جنش، وكل حارس يتألق المفروض يتقيم على البطولة اللى بيلعب فيها وليس على حساب المنتخب".