شكرا لقرائتكم شوبير يكشف موقف محمد هانى وعبد الشافى وحازم إمام من نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، موقف كل من، حازم إمام ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، ومحمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، من المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والذى يجمع قطبى الكرة المصرية يوم 27 نوفمبر الجارى، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير: حالة حازم إمام تحسنت كثيراً بعد إصابته مؤخراً بكورونا وأمامه أسبوع على الأكثر، وتواصلنا مع مقربين من عبد الشافى لمعرفة حقيقة تجدد إصابته ولكن أكد أن اللاعب لم تتجدد إصابته ولكنه فقط يحتاج لوقت من أجل الدخول إلى المباريات الرسمية والالتحامات، لأن الكسر يحتاج لوقت.

وعن موقف محمد هانى الذى تعرض للإصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة الذهاب أمام توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم قال شوبير: محمد هانى أمامه أسبوع على الأكثر ويشارك فى التدريبات الجماعية، وفى حالة غياب محمد هانى الشحات قادر على تعويض غيابه.

فى سياق متصل، يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم لاستئناف تدريباته بعد حصول الفريق على راحة أمس الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وينتظم ثلاثى الأهلي الدولى وهم التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.