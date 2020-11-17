شكرا لقرائتكم شوبير يتسائل: ايه اللى مزعل الناس ان الأهلى يلعب فى برج العرب والزمالك فى السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب الإعلامى أحمد شوبير، من حالة الغضب التى انتابت البعض بعد إعلان اللجنة الخماسية عن مواعيد الدور المقبل بمسابقة كأس مصر، حيث من المقرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع نادى مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الاحمر في برج العرب والابيض في السويس، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير": ايه اللى مزعل البعض إن الأهلى فى برج العرب والزمالك فى السويس، الفائز من مباراة الزمالك سيلعب المباراة التالية فى برج العرب والعكس مع الفائز من مباراة الأهلى سيلعب فى السويس.

أضاف: إلى هذه الدرجة وصل التعصب، السويس أقرب من برج العرب، وأرجوا ألا يكون كلامنا شعارات فقط، قبل قمة أفريقيا نتحدث عن نبذ التعصب ونعود للحديث عن هذا الكلام.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.