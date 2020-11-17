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جدة - عمرو شويل موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا



موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا حيث يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره توجو غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 والمقرر إقامتها الكاميرون.

كما تأتى باقى موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا كالتالى

كينيا × مصر يوم الإثنين 22 مارس 2021

مصر × جزر القمر يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا



اعتلى منتخب جزر القمر، صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فى التصفيات المؤهلة، لنهائيات أمم أفريقيا 2021، التى سوف تستضيفها الكاميرون،فى شتاء عام 2022، بعد فوزه الثمين، الذى حققه مساء اليوم الأحد، على ضيفه منتخب كينيا، بنتيجة 2 - 1، فى الجولة الرابعة من التصفيات .

موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا



وتصدر منتخب جزر القمر، المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ويحل منتخبنا الوطنى، ضيفا على نظيره منتخب توجو، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة.

موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس امم افريقيا



وسيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول، حيث كان منتخب جزر القمر، البادئ بالتسجيل عن طريق الفردو بن محمد، في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وأدرك منتخب كينيا، التعادل، فى الدقيقة 36، عن طريق اللاعب مسعود جمعة فى الشوط الثانى، سجل فايز ماتيور، هدف منتخب جزر القمر الثانى، في الدقيقة 49، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس منتخب كينيا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة، التى جمعت المنتخبين، يوم الأربعاء الماضي، قد انتهت بنتيجة التعادل 1 – 1.