شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف حقيقة عزل المنتخب فى مطار القاهرة بعد العودة من توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت انباء قوية عن عزل بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم لدي عودتها الي القاهرة من توجو بعد مباراة المنتخبين مصر وتوجو المقرر لها السادسة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية ٢٠٢٢ بعد اصابة محمد النني بفيروس كورونا.

اكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في توجو انه لا صحة لعزل البعثة وانه سيتم اجراء المسحات الطبية الخاصة بكورونا لجميع افراد البعثة وسيتم مطالبة افراد البعثة بعدم الاختلاط باسرهم واقاربهم لحين ظهور نتائج المسحات.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مواجهة الإياب أمام توجو فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وتقام المباراة على ستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.