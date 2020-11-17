شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس صدمة المنتخب بعد إصابة الننى و4 حالات جديدة فى الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مراد مراسل الخليج 365 فى توجو عن كواليس صدمة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إصابة محمد الننى نجم أرسنال الانجليزى والفراعنة بفيروس كورونا واستبعاده من مباراة الإياب أمام توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم وقال مراد فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المباراة فى السادسة بتوقيت القاهرة، إصابة الننى كانت صادمة للجهاز الفنى، وحاول الجهاز الفنى والإدارى والطبى معرفة نتيجة المسحات مبكراً ولكن للأسف تم إعلان المسحات متأخراً بعد التدريب، كان هناك تأخير مبالغ فيه.

واصل: وقت إعلان الخبر أصيب أعضاء الجهاز الفنى بصدمة لأن الدكتور محمد أبو العيلا توقع 3 أو 4 حالات ولكن قال الحمدلله أنها جاءت على حالة واحدة.

استكمل: طبيب المنتخب اصطحب معه لزي الخاص بالعزل، سيكون هناك مسحة طبية بمجرد وصولنا للمطار، ولم يتم إجراء مسحة ثانية للنى لأنه تأكد خروجه من المباراة نتيجة إعلان المسحات فى وقت متأخر.

أردف: المنتخب خاض تقسيمة ومن المتوقع أن يبدأ بنريزيجية جناح أيمن ورمضان جناح أيسر، ومن الغريب أن الننى كان متألق فى التدريب وسجل هدفين وأشاد به الجهاز الفنى.

واختتم: البدرى يفضل البدء بأيمن أشرف لأنه دفاعياً أفضل من فتوح، منتخب توجو استعد بشكل قوى جداً ويقيم فى نفس فندق المنتخب، ويتدربون فى ملعب قريب ومركزين بشكل كبير.