شكرا لقرائتكم خبر عن نجما هوليوود يفوزان بصفقة «العملاق النائم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل نجما هوليوود ريان رينولدز وروب ماكلهني على أغلبية أصوات مشجعي نادي الهواة الويلزي ريكسهام المنافس في الدرجة الخامسة في صفقة شرائه، وحصل النجمان على 98.4 في المئة في التصويت للحصول على أحقية شراء جميع أسهم النادي ونشر رينولدز شعار النادي على حسابه في تويتر فيما نشر ماكلهني صورته بقميص الفريق.

ووعد النجمان باستثمار مليوني استرليني لتطوير الفريق وتحسين الملعب بعد اتفاق مع «نتفليكس» على تصوير مسلسل يوثق ملكيتهما خطوة بخطوة وعلق ماكلهني:«لماذا لا نوثق هذا، ريكسهام يجب أن يفكر مثل مانشستر يونايتد، شاهدت وثائقيات للأندية الكروية وألهمتني». وعن سبب اختيار ريكسهام قال رينولدز:«إنه مثل عملاق نائم وقاعدته شعبية جداً».

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