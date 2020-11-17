شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيوس: البايرن مهتم بـ«بوشكاش الجديد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لوثار ماثيوس، أيقونة بايرن ميونيخ الألماني، اهتمام النادي بالتعاقد مع لاعب وسط ريد بول سالزبورج المجري دومينيك زوبوزلاي (20 عاماً)، وسجل الواعد الموهوب هدف الفوز في الوقت القاتل بأداء منفرد على أيسلندا ليضمن تأهل بلاده لأمم أوروبا، وشبه ماثيوس الذي لعب أكثر من 300 مباراة مع البايرن و150 مباراة دولية مع ألمانيا اللاعب المجري بمواطنه الأسطورة بوشكاش، وقال: «إنه جوهرة، مثل كاي هافيرتز (صفقة تشيلسي الصيفية».

في المجر يلقبونه بـ«بوشكاش الجديد»، زوبوزلاي رائع يلعب في الوسط وأحيانا يقفز إلى الجناح ويمكن شراؤه من سالزبورج في يناير، كل ناد كبير يفكر فيه وبايرن ميونيخ منهم.

وكان تقرير صدر أخيراً أشار إلى اهتمام ريال مدريد بشراء زوبوزلاي، ليبدأ نجوميته العالمية فيه كما فعل بوشكاش ناهيك عن اهتمام أرسنال والميلان ومن المتوقع أن يكون زوبوزلاي في تشكيلة المجر أمام تركيا الأربعاء في مباراة حاسمة بالدوري الأوروبي.

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