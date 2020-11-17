شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال ينضم إلى خورفكان.. وعامر يعود أمام «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

استغل المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق خورفكان فترة توقف الدوري وعمل على تصحيح الأخطاء وإعادة ترتيب الأوراق من جديد، مستغلاً الأجواء الإيجابية بعد صعود الفريق إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي على حساب العين، وتعادل الفريق أمام شباب الأهلي بالدوري، كما تم تكثيف العلاج للمصابين، حيث يستعد الفريق لخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام الظفرة في الجولة السادسة والشارقة في الجولة السابعة.

يعيش خورفكان وضعاً جيداً بعد عودة المصابين ونجاح الفريق في تجاوز البداية السيئة في الدوري، وكان النيجيري باسكال انضم رسمياً للفريق بعد اكتمال إجراءاته وقيده في فئة المقيمين. وبدا المدرب كايو زاناردي سعيداً بتألق لاعبيه والمستوى الجيد الذي قدموه في آخر مباراتين، وهو أكد تفاؤله بالاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة، وقال زاناردي إن خورفكان أثبت أنه فريق جيد وقادر على التعامل مع أي منافس مهما كان حجمه، وأشاد بلاعبيه وأكد أن رهانه عليهم كان في محله وهو ينتظر منهم الأفضل في المرحلة المقبلة.

ورأى زاناردي أن خورفكان لازمه سوء حظ في أكثر من مباراة رغم أنه لم يكن الطرف الأضعف فيها، ومنح تألق اللاعب عمر جمعة المدرب حلولاً في الهجوم، حيث أعاد جمعة اكتشاف نفسه مع خورفكان إذ شارك في 416 دقيقة خلال 7 مباريات وساعد الفريق بتقديم الحلول باختراقاته ومراوغاته المجدية على الرغم من إهداره لفرصتين في وضع انفراد، لكنه إجمالاً أثبت حتى الآن أنه إضافة لخورفكان وهو أحد الأرقام المهمة في قائمة النسور، ولم يكن ربيع اللاعب الوحيد الذي قدم مردوداً جيداً وتطور مستواه، فالمباراتان الأخيرتان شهدتا طفرة كبيرة في أداء معظم اللاعبين، ويراهن المدرب على هذه الطفرة في مباراة الظفرة ومن بعدها لقاء الملك، خاصة وأن تشكيلة النسور ستشهد أيضاً عودة اللاعب عامر مبارك بعد تعافيه من الإصابة.