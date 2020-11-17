الدوري الأميركي للمحترفين: كريس بول ينتقل رسمياً إلى فينيكس

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لوس انجليس: أعلن فينيكس صنز الإثنين عن ضمه المخضرم كريس بول، أحد أفضل صانعي الألعاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أوكلاهوما سيتي ثاندر ضمن مسعاه للعودة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" التي غاب عنها منذ 2010.

وقال المدير العام جيمس جونز "سيكون لقيادة كريس وأسلوبه التنافسي في اللعبة تأثير لا يُقاس على فريقنا".

وتأكدت بذلك المعلومات التي كشفت عنها في وقت سابق شبكة "أي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك"، وسيتخلى فينيكس لأوكلاهوما سيتي عن صانع ألعابه الإسباني ريكي روبيو والجناح كيلي أوبر جونيور وتاي جيروم وجايلن ليك وحقه في الدور الأول من "درافت" 2022 المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب، من أجل الحصول على ابن الـ35 عاما الذي سيرافقه الى صنز اللاعب المصري عبد الرحمن نادر، ابن الـ27 عاما الذي بدأ مشواره في الدوري عام 2017 مع بوسطن سلتيكس.

ويشكل انتقال بول الى فينيكس أولى الصفقات الكبرى في اليوم الأول من فتح باب التبادلات في الدوري، وسيكون قوة لا يستهان بها مع النجم المميز ديفن بوكر، على أمل إعادة الفريق الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعد أن غاب عنها منذ موسم 2009-2010 حين وصل الى نهائي المنطقة الغربية بقيادة صانع الألعاب الكندي ستيف ناش وأماري ستودماير وجيسون ريتشاردسون وغرانت هيل.

وسيكون فينيكس الفريق الخامس في مسيرة بول في الدوري، بعد نيو أورليانز هورنتس (2005-2011) ولوس أنجليس كليبرز (2011-2017) وهيوستن روكتس (2017-2019) وأوكلاهوما سيتي (2019).

وخاض بول الذي شارك في مباراة كل النجوم السنوية التقليدية عشر مرات، 70 من المباريات الـ72 التي لعبها أوكلاهوما سيتي الموسم الماضي، مسجلا ما معدله 17,6 نقطة في المباراة الواحدة مع 6,7 تمريرات حاسمة و5 متابعات، ليساهم في قيادة الفريق الى المركز الخامس في المنطقة الغربية لكن مشواره انتهى في الدور الأول للبلاي أوف على يد فريقه السابق هيوستن.

ومن المتوقع أن يكون فينيكس من الفرق القادرة على حجز مكانها في "بلاي أوف" الموسم المقبل، لاسيما إذا أظهر نفس المستوى الذي قدمه في البطولة المصغرة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث فاز بجميع مبارياته الثماني التي أقيمت في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو من دون أن يتمكن من نيل أحد المراكز الثمانية المؤهلة الى الأدوار الإقصائية.