"محيط الرعب سابقا".. حمد الله وأمرابط يشاركان في تدشين ملعب النصر السعودي الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، مقطع فيديو لملعبه الجديد " ملعب جامعة الملك سعود" والذي حمل اسم "ساحة النصر".

وظهر خلال مقطع الفيديو الثنائي المغربي نور الدين أمرابط والمهاجم عبد الرزاق حمدالله يدخلان للملعب على جوادهما، رفقة زميلهما في الفريق خالد الغنام.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر السعودي الحصول على حق استئجار ملعب جامعة الملك سعود من شركة الوسائل، التي فازت بحقوق تسويقه لمدة 10 أعوام في يوليو الماضي، بعد منافسة مع شركة نادي الهلال.

وتشير التقارير إلى أن فريق النصر سيبدأ خوض مبارياته على ملعبه الجديد في شهر ديسمبر المقبل، بعدما سبقه إليه الهلال ولعب عليه لمدة 3 أعوام، وأطلق عليه وقتها "محيط الرعب".