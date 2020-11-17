3 تغييرات.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفراعنة ضد توجو.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفًا على توجو في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وسيشهد تشكيل الفراعنة عدة تتغيرات، أبرزها وسط الملعب بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإيقاف، إلى جانب محمد النني الذي أثبتت إيجابيته بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعتمد البدري على الثنائي طارق حامد وحمدي فتحي في وسط الملعب، مع الاستقرار على عناصر خط الهجوم.

كما استقر البدري على الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هاني الذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد توفيق.

خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.