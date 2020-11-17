وزير الشباب : الطلاب المتفوقون رياضيًا يثبتون أن الرياضة تساعد على تحقيق التميز والتفوق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واتلرياضة أن تكريم المتفوقين رياضياً من طلاب الثانوية العامة تقديراً لدورهم، وتحفيزاً لهم؛ للاستمرار في التفوق العلمي والرياضي، مشيراً إلى أن الطلاب المتفوقين رياضياً يثبتون أن الرياضة تساعد على تحقيق التميز والتفوق.

وأوضح الوزير خلال كلمته في حفل تكريم مجموعة من الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى، والذين حصدوا بطولات خلال العام الرياضى 2019/

2020، أن التفوق الرياضي خلال فترة الدراسة يأتى بعد بذل مزيد من الجهد، وتنظيم الوقت، ودعم ومساندة الأسرة؛ من أجل التحصيل، والتفوق العلمي في المراحل الدراسية المختلفة، والفوز في مختلف المنافسات الرياضية

حضر حفل التكريم كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، نيابةً عن وزير التعليم العالي، وحياة خطاب رئيس

اللجنة البارالمبية، والدكتورة إيمان حسن ممثلة عن وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وشهد الحفل تكريم عدد 42 بطل رياضى من الأسوياء، و 5 أبطال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في العاب القفز بالمظلات، الكاراتيه، كرة السرعة، الغوص والإنقاذ، الريشة الطائرة، الهوكي، الخماسي الحديث، السباحة، كرة اليد، السلاح، تنس الطاولة، التايكوندو، الرماية، كمال الأجسام، الكرة الطائرة، الإنزلاق للهواه، الشطرنج، وأبطال الإعاقات الذهنية واللجنة البارالمبية.