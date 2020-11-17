وزير الشباب والرياضة يكرم الابطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى، والذين حصدوا بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020.

حضر حفل التكريم كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، نيابةً عن وزير

التعليم العالي، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتورة إيمان حسن ممثلة عن وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وشهد الحفل تكريم عدد 42 بطل رياضى من الأسوياء، و 5 أبطال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في العاب القفز بالمظلات، الكاراتيه، كرة السرعة، الغوص والإنقاذ، الريشة الطائرة، الهوكي، الخماسي الحديث، السباحة، كرة اليد، السلاح، تنس الطاولة، التايكوندو، الرماية، كمال الأجسام، الكرة الطائرة، الإنزلاق للهواه، الشطرنج، وأبطال الإعاقات الذهنية واللجنة البارالمبية.