الفيفا يوافق رسميًا على اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة

تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

ويبدأ اتحاد الكرة في طباعة اللائحة وتجهيزها من أجل إرسالها إلى الأندية للإطلاع عليها قبل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التعديلات.

وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وتحديدًا يوم 29 من الشهر، وفقًا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالي.

ويوجه اتحاد الكرة الدعوة بداية من اليوم إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسي مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.