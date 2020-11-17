ننشر تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنشر "الوفد"، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لومي عاصمة توجو، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد توفيق

حمدي فتحي - طارق حامد

محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

في نفس السياق، أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة

جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها. كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .

وأجرى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطني الموجودة في توجو برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ويرافقها د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة. وأكد رئيس الاتحاد على أنه رغم مشاركته بطبيعة الحال أعضاء البعثة أحزانهم على اصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا ، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها محمد النني والتي ستمكنه بمشيئة الله من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيد من التعرض لها. كما أكد السيد عمرو الجنايني على ثقته في جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للاجراءات التي اتخذتها ادارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.