الامارات | محمد النني يلحق بصلاح ويصاب بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يلحق بصلاح ويصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة، لاعب وسط المنتخب وآرسنال الإنجليزي، محمد النني بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وأشارت إلى أنه على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

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