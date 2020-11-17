شكرا لقرائتكم الأهلى يشترط عدم انتقال أحمد الشيخ للزمالك ببند فى عقد بيعه لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الأهلي بنداً مثيراً في عقد بيع أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، وذلك لمنع انتقاله للزمالك مستقبلاً، وأشترط مسئولو الأهلي وضع بنداً في العقد يمنح الفريق الأحمر الأولوية حال رغبة بيراميدز في بيع اللاعب مستقبلاً خاصة بعد توارد أنباء لمسئولي الفريق الأحمر أن إدارة الزمالك تُخطط لشراء أحمد الشيخ بعد إتمام انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي.

وأنهى مسئولو الأهلي خلافهم مع نظرائهم فى بيراميدز بعد أزمة انتقال رمضان صبحى للأخير، عقب انتهاء إعارته للأهلى من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى، وذلك بعد تقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، لتوافق الإدارة الحمراء، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلي في بداية المفاوضات وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز، قبل أن يرفض موسيماني ضم فاروق ويعود ويطلب الأهلي مقابل مادي لبيع الشيخ لبيراميدز.