أبرزهم الشناوي وطارق حامد.. تفاصيل الحالة الصحية للمخالطين لمحمد النني قبل ثبوت إصابته بكورونا بدقائق

يخضع لاعبو المنتخب الوطنى لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيرس كورونا، وخاصة للاعبين المخالطين لمحمد الننى لاعب وسط الفراعنة وفريق أرسنال الإنجليزى، والذى ثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فور وصول بعثة المنتخب إلى توجو، إصابته بكورونا، ليتم عزله فى الوقت الحالى، وغيابه عن مواجهة توجو المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وظهر فى بعض الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بعض المخالطين لمحمد الننى وجاء أبرزهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، وعلى جبر مدافع بيراميدز، ومحمود حمدى الونش مدافع الزمالك، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، إلا إنه كان ملتزمًا بإرتداء الكمامة طوال الرحلة.

ومن المقرر أن يعود محمد الننى، على نفس طائرة المنتخب الوطنى التى ستقل الفريق القومى للقاهرة عقب مباراة توجو غدا، وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن هناك اتفاقا مع السفارة المصرية فى توجو على عودة أى لاعب قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا مع البعثة بعد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال رحلة العودة، والتى يأتى فى مقدمتها ارتداء الننى "ملابس خاصة بالعزل" مع تعقيم الطائرة جيداً وجميع افراد البعثة، موضحاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تخصيص أكثر من كرسى فى مؤخرة الطائرة للننى، وسيكون هناك تباعد كبير بين اللاعب وبين باقى اللاعبين وأفراد البعثة حفاظا على سلامتهم