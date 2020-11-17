أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص نادي الزمالك، بعد عمل لجان التفتيش الإداري المكلفة بمهمة المراجعة على أكثر من نادٍ .
وقال "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": الجهاز الفني للمحاسبات قام بالتفتيش والرقابة المالية على كل الأندية بما فيها الزمالك ولجنة واحدة فقط تم تشكيلها للتفتيش بنادي الزمالك ووقت إنهاء الهيئة عملها سيتم الإعلان عن ذلك .
وأوضح انه لم يصدر أى قرار من وزارة الرياضة يخص نادي الزمالك حتى الآن.
وأشار إلى أن "القانون المصري هيتعمل لمدة سنة حتى نهاية الدورة الأولمبية، والأقرب أن تتم الانتخابات لمدة سنة، وبعد الأولمبية كل الهئيات الرياضية هتعمل انتخابات أندية واتحادات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قراراً بخصوص نادي الزمالك حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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