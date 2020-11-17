أعرب محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر بتوجو، عن أمنيته بالشفاء لمحمد النني، لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.
وقال "فضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أجرينا مسحة كورونا للاعبين عقب مباراة توجو في القاهرة، فضلا عن مسحة أخرى في توجو، وظهرت نتيجتها منذ قليل، مشيرا إلى أن محمد النني بدأ يتلقى بروتوكول العلاج.
وأضاف: النني لم يشعر بأي أعراض، وأحرز هدفين في التمرين و مسحة جميع لاعبي المنتخب سلبية، معقبا: طبيب المنتخب أخبر الفريق الطبي بأرسنال بكافة تفاصيل إصابة النني واللاعب مقيم حاليا في غرفة بمفرده.
وأوضح أن هناك تنسيق من السفارة بتخصيص جزء معزول في طائرة العودة ليجلس فيه المصاب، لافتا إلى وجود طبيب من
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: تم عزل النني بغرفة فى غرفة مستقلة..وتخصيص جزء له بطائرة العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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