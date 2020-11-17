نائب رئيس نادي الزمالك : مرتضى منصور بخير

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس نادي الزمالك ،في تصريحات لصدى البلد حقيقة تعرض مرتضى منصور رئيس النادي لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة. وقال إبراهيم ، إن مرتضى منصور بخير، وأنباء نقله للعناية المركزة غير صحيحة على الإطلاق، وأنه تواصل معه منذ دقائق هاتفيا.

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