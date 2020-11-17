إصابة لاعب الزمالك أحمد فتحي بفيروس كورونا

أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك والمصاب بفيروس كورونا أنه في حالة جيدة الآن ويخضع للبرتوكول الطبي.
أنه كان يعاني من بعض الأعراض ولكن في الوقت الحالي حالته في تحسن كبير.
وضرب فيروس كورونا المستجد صفوف فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك وذلك بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول.
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