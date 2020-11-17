بعد محمد صلاح.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر

كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، عن مفأجاة قوية بشأن مسحات لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال حسني، في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو أون سبورت، نقلها موقع "صدى البلد" اليوم الإثنين، إن محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي بحالة جيدة والأعراض بسيطة.

وأشار حسني إلى أن هناك لاعب أخر من المنتخب الوطني جاءت مسحته إيجابية لـ فيروس كورونا.

وأفاد الموقع بأن رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة لم يتطرق إلى ذكر اسم اللاعب الجديد الذي أصيب بفيروس كورونا وجاء مسحته الطبية إيجابية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل مواجهة مصر وتوجو والتي على إثرها غاب عن المباراة الماضية التي حسمها الفراعنة بهدف نظيف السبت الماضي، وسيغيب أيضًا عن اللقاء المقرر إقامته غدًا.