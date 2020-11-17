أزمة داخل المنتخب الوطني بسبب محمود علاء والونش

أثار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، أزمة داخل المنتخب الوطني خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بأن محمود علاء أثار أزمة داخل المنتخب بسبب عدم مشاركته أساسيًا مع الفراعنة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن محمود علاء اعترض على جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة مصر وتوجو الأخيرة أمام الفراعنة.

وأشار المصدر إلى أن علاء يرى أحقيته في المشاركة أساسيًا في أي مباراة للمنتخب المصري، إلى جوار أحمد حجازي المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، على حساب زميله بالزمالك محمود الونش.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب توجو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيواجه المنتخب الوطني منتخب توجو غدًا، الثلاثاء، في إطار منافسات التصفيات ذاتها.