شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى يتحدث عن صعوبات مواجهة أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، أن المقاولون يحترم جميع المنافسين مشيراً إلى أن المعلومات التى تم جمعها حتى الآن عن فريق أرتا سولار، والذى سيواجه ذئاب الجبل يوم 29 نوفمبر الجارى فى دور الـ 64 بكأس الكونفدرالية، ليست كافية لتقييم الفريق بشكل كامل، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن الفرق الأفريقية لم تعد ضعيفة كالسابق ولكنها تبحث عن تدعيمات قوية وهو ما قام به بطل جيبوتى فى الفترة الأخيرة.

واصل عبد الغنى، بأن الفريق يضم واحداً من نجوم الكاميرون وبرشلونة سابقاً وهو ألكسندر سونج، ولكن الجهاز الفنى ينتظر المعلومات التى سيتم جمعها خلال الأيام المقبلة لدراسة الفريق بشكل أفضل.

واختتم مدرب المقاولون: نحن أيضاً نستعد بشكل قوى ولاعبينا على قدر المسئولية ونسعى لتحقيق الانسجام المطلوب للصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اليوم السبت، مرانه الأول فى معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، ومباراة أرتا سولار المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى فى دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدى الأول في نوفمبر الجارى.

وسيكون المقاولون العرب الفريق المصري الوحيد الذى يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة فى مصر، وفى حالة نجاح المقاولون فى تخطى الدور التمهيدى، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلى.