شكرا لقرائتكم سموحه يضغط على الأهلى من أجل تجديد إعارة صفقة محمد عبد المنعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو نادي سموحة برئاسة فرج عامر على نظرائهم بالأهلى من أجل تجديد إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع الفريق الأحمر لمدة موسم أخر مع الموج الازرق بعد نجاحه فى تجربته الأولى مع الفريق الموسم الماضى ومشاركته بشكل أساسى وهو ما جعل أحمد سامى المدير الفنى للفريق يطالب بتجديد الإعارة خاصة وأن اللاعب مازال صغير السن وسيشارك مع الفريق السكندرى بشكل أساسى .

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة أحمد سامى، فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما لفت الأنظار خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك سموحة حالياً أربعة حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف، واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته للمشاركة بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021.

من ناحية أخرى، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تراجع الفريق السكندرى عن حقيقة اهتمام النادى السكندرى بضم أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، خلال الميركاتو الجارى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة لم يطلب بادچى مهاجم الأهلى السنغالى، خاصة بعد دخول الاتحاد للتعاقد معة حفاظا على العلاقات الأخوية مع الاتحاد السكندرى".

وأضاف عامر، "لازم اللجنة الخماسية تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشترى لاعبين بأسعار فلكية، بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبى المنتخب الوطني، سموحة اشترى سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سودانى ومغربى وتونسى والأربعة الأخرين نجوم".