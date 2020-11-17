شكرا لقرائتكم المصرى يترقب عودة البوركينى سعيدو صنبورى بعد تعديل عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة البوركينى سعيدو صنبورى للإنضمام لصفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الإنخراط مع الفريق فى التدريبات بعد تعديل عقده..كان مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية قام بتعديل عقد اللاعب وزيادته للضعف وأبلغه بذلك للعودة للتدريبات فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وتجميد الشكوى المقدمة فى الإتحاد الدولى ضده .

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة على ماهر للتعاقد مع مدافع سوبر وفى حالة عودة سعيدو صنبورى فسيحل تلك الأزمة خاصة وأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز فى خط الدفاع ، فيما منح على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه راحة لمدة 48 بعد معسكر شرم الشيخ الذى امتد قرابة الـ10 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات غداً الأربعاء على ملعبه ببورسعيد ، ومن المقرر أن يؤدى المصرى البورسعيدى تدريباته لمدة أسبوع لرفع الحمل البدنى مرة أخرى على أن يقوم الجهاز الإدارى بتجهيز بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الدورى