شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلى يستأنف تدريباته .. وفحص طبى لمحمد هانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم لاستئناف تدريباته بعد حصول الفريق على راحة أمس الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما يخضع محمد هاني ظهير أيمن الفريق لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني الأولى أمام توجو، ويتواجد محمد هاني في مقر الأهلي اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي على ان يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.