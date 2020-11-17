شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم ..وفحص طبى لمحمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم لاستئناف تدريباته بعد حصول الفريق على راحة أمس الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وينتظم ثلاثى الأهلي الدولى وهم التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما يخضع محمد هانى ظهير ايمن الفريق لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني الأولى أمام توجو، ويتواجد محمد هاني في مقر الأهلي اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي على ان يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.